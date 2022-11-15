Zonguldak’ta nefes alma sıkıntısıyla veterinere getirilen sarman cinsi kedinin diyafram zarı dikilerek yeniden sağlığına kavuşturuldu.

Zonguldak’ta nefes alma sıkıntısıyla veterinere getirilen sarman cinsi kedinin diyafram zarı dikilerek yeniden sağlığına kavuşturuldu.

Zonguldak’ta 2,5 aylık sarman cinsi kedi nefes alma sıkıntısı nedeniyle kent merkezinde ki veteriner kliniğe getirildi.

Veteriner hekim Gökmen Koç, muayene ettiği kedide doğumsal olarak diyafram zarında 5 santimetrelik bir yırtık tespit etti.

Öte yandan sarman cinsi kedinin yırtığının doğumsal olması ise ameliyat ekibini şaşırttı.

Ardından hemen ameliyata alınan sarman cinsi kedinin diyafram zarı dikilerek yeniden düzgün şekilde nefes alması sağlandı.

Başarılı bir ameliyat geçiren kedi, kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

Veteriner hekim Gökmen Koç, “2 aylık sarman ırkı kedimiz, nefes alma sıkıntısı ile geliyor. Yapılan tetkiklerde karın organlarının akciğer ve göğüs boşluğuna deprese olduğunu anladık. Yapılan ilaçlı röntgenlerle aralıklarla röntgenler çekildi. Bağırsakların, midenin bir kısmının akciğerde gördük. Ardından ameliyat kararını verdik. Ertesi günde ameliyata aldık. Burada ki değişik olmasının sebebi de doğumsal olması. Hiç bir travmaya maruz kalmadan hastanın doğuştan gelen yırtığının olduğunu anladık. Diyafram zarında küçük bir yırtık değil bombeli bir yırtık olduğunu gördük. O yırtıkları ameliyatta da kanatarak diktik. Dokular canlansın diye. Çok şükür iyi geçti. Bugün dördüncü gün. Yaklaşık beşe beş cm bir yırtık vardı. Bu hayvan akciğer sadece ufacık bir yerden nefes alıyordu. Diğer loblar doluydu. İlerleyen zamanlarda üst solunum şikayetiyle hastayı kaybedebilirdik” dedi.