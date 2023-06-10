Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından merhum ağabeyi Nedim Tarhan adına oluşturulan koruluğa kitaplık konuldu.

Çok sayıda meclis üyesi, mahalle muhtarı, sivil toplum örgütü temsilcisi ve vatandaş, emek ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden birisi olan Nedim Tarhan adına yapılan kitaplıkta bir araya geldi. Açılışta konuşma yapan Başkan Tarhan, “Merhum ağabeyim 1947 doğumluydu. Adana’da 30 yaşında milletvekili oldu. İktisat mezunuydu ve öğretmenlik yapıyordu. Genç yaşta milletvekili oldu ama 1980 olaylarıyla birlikte bazı arkadaşlarıyla cezaevi dönemi başladı. Aynı zamanda Türkiye Barış Derneği genel başkan yardımcısıydı. Üç buçuk yıl cezaevinde kaldı. Sonra beraat etti. Mücadelesinden asla vazgeçmedi” dedi.

Nedim Tarhan Koruluğunda oluşturulan kitaplıkta vatandaşların bağışladığı kitaplar da yer aldı. Kitap okumanın önemini vurgulayan Başkan Tarhan, “Bana gelen kitapları da buraya bağışladım. Vatandaşlarımız istediği zaman buraya gelip kitapları okuyabilir. İnsanlarımıza okuma alışkanlığını kazandırmamız lazım. Çok az kitap okuyoruz. Avrupa’ya göre çok gerideyiz” ifadelerini kullandı.