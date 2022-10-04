Adana’da 13 yaşındaki bir çocuğa “neden evleri gözetliyorsun” sorusu üzerine çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı öne sürülen 3 zanlı tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’da 13 yaşındaki bir çocuğa “neden evleri gözetliyorsun” sorusu üzerine çıkan kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı öne sürülen 3 zanlı tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Eylül günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen mahalle muhtarı Semra Ö. (60), Y.K. (13) isimli çocuğun evleri gözetlediğinden şüphelendi. Bu sırada evine giden Sinan Ali Y. (40), Semra Ö.’yü görünce yanına gidip, sohbet etti. Sinan Ali Y., durumu anlatan Semra Ö.’yü evine götürdü. Dönüşte Y.K.’yi görünce, “Sen kimsin? Neden evleri gözetliyorsun?” dedi. Çocuk ise iddiaya göre, “Sana ne? Sen bu mahallenin ağası mısın” diye cevap verince Sinan Ali Y. küfretti.

Evine giden Y.K.’nin durumu annesine anlatması üzerine babası Emrullah Küsem (37), 3 arkadaşıyla birlikte mahalleye geldi. Küsem, evine gittiği Sinan Ali Y., kardeşi Emrah Yüceer (37) ve babası Ali Şahin Y. (64) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Şahin Y., Küsem’i kolundan bıçakladı. Küsem’in arkadaşı Cemil Büyükbaş (32) ise Emrah Yüceer’i, yanında getirdiği bıçakla göğüs ve karnından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, ağır yaralı Yüceer ise ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüceer, doktorların müdahalesine rağmen 26 Eylül günü hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah Küsem, arkadaşları Musap Ertaş (25) ve Cemil Büyükbaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, karşı gruptaki Ali Şahin Y., Sinan Ali Y., Hüseyin H. (37), Murat S. ile Kurtuluş D. (33) ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.