Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı’nın (NEVA) destekleri ile öğrenci niteliğini daha da artıracak büyük bir burs kampanyası başlatıldı. NEÜ’yü tercih eden başarılı adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başarı sıralamasına göre her eğitim ve öğretim yılında 9 ay boyunca 20 bin TL’ye kadar “Onur Bursu” alabilecek. Kahramanmaraş depremlerinden yoğun etkilenen illere yönelik başlatılan El Ele Bursu kapsamında da bu illerde sıralamada ilk üçe giren adaylara NEÜ’ye yerleşmeleri halinde 5 bin TL burs verilecek.

Yürüttüğü akademik ve bilimsel çalışmalarla Türkiye ve dünya üniversiteleri sıralamalarında her geçen gün zirveye tırmanan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), öğrenci, öğretim elemanı ve fiziksel imkanların niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan NEÜ’de, öğrenci niteliğini daha da artırmak amacıyla büyük bir burs kampanyası başlatıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni tercih eden başarılı adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı başarı sıralamasına göre her eğitim ve öğretim yılında 9 ay boyunca 20 bin TL’ye kadar ‘Onur Bursu’ alabilecek. Onur Burslarının devamı için öğrencinin dönemlik eğitim veren akademik birimlerde dönem sonu, yıllık eğitim veren akademik birimlerde yılsonu genel ağırlıklı not ortalamasının 3,50’nin, hazırlık sınıfında ise yılsonu ortalamasının 88 puanın altına düşmemesi gerekiyor.

5 bin liradan 20 bin liraya kadar Onur Bursu

Kontenjan sınırının bulunmadığı Onur Bursunda YKS sınav sonucuna göre ilgili puan türünde Türkiye’de ilk 20 arasında yer alan öğrencilere, NEÜ’de herhangi bir lisans programına kayıt yaptırmaları halinde 9 ay boyunca aylık 20 bin TL, ilk 100 arasında yer alan adaylara aylık 15 bin, ilk 500 arasında yer alan adaylara 10 bin ve ilk binde yer alan adaylara 5 bin TL nakdi burs verilecek.

NEÜ tarihinde ilk

NEÜ tarihinde ilk defa başlatılan ‘Onur Bursu’yla ilgili açıklamada bulunan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline getirmek için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini, bunlardan en önde gelenlerden birinin de Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA) olduğunu ifade etti.

Geleceği inşa ve ihya etme gayesi

NEVA’yı, geleceği inşa ve ihya etme gayesiyle kurduklarını ve vakfın destekleriyle Üniversitenin niteliğini daha da artıracak adımlar attıklarını belirten Rektör Zorlu açıklamasında; "Gençlerimizin eğitimine koşulsuz destek sunarak, geleceğimizin fikri atılım sermayesinin oluşumuna hizmet ediyor, ülkemizin refahı için fedakarlıkla çalışacak bilim insanı ve adaylarının yetiştirilmesine gayret ediyoruz. Bir yandan akademik kadromuzu güçlendirirken bir yandan da ülkemizin en başarılı genç insan kıymetini üniversitemize kazandırıyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız Onur Bursunun üniversitemize değer katacağına inanıyoruz” dedi.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en başarılı öğrencilerini NEÜ’ye davet ediyoruz

Yurtiçinde başlattıkları Onur Bursunun dışında başarı odaklı devam eden diğer ulusal ve uluslararası burslarının da olduğunu belirten Zorlu, uluslararası üstün başarı bursu ile kendi ülkelerinde en başarılı olan öğrencilere, 1 yıl boyunca aylık 5 bin TL burs verdiklerini, ayrıca öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca burs kapsamında; konaklama masrafları, genel sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak biletleri ve okul harçları gibi konuları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile NEVA arasında yapılan iş birliği protokolüne göre ortaklaşa karşıladıklarını söyledi. Zorlu, üniversite öğreniminde bir öğrenci için oldukça cazip olan burs olanakları ile sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en başarılı öğrencilerini NEÜ’ye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Depremzede adaylara El Ele Bursu

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremler dolayısı ile bu depremden yoğun olarak etkilenen illerden sınava giren adaylara yönelik El Ele Bursu başlattıklarını duyuran Rektör Zorlu, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 6 Şubat 2023 tarihinde kendisi veya ailesi ikamet eden ve bu illerde YKS sınavına giren adaylara yönelik başlattığımız burs kapsamında ilk üçte yer alan öğrencilere, 9 ay boyunca aylık 5 bin TL burs vereceğiz. Adayların, Üniversitemizin herhangi bir lisans programına yerleşerek kayıt yaptırması ve yerleştiği puan türünde bu illerde ilk üçte yer alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.