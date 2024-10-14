Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, beraberindeki heyetle Özbekistan’da bir dizi resmi ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Semerkand (Sharof Rashidov) Devlet Üniversitesi, Uluslararası Kimyo Üniversitesi, İpekyolu Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi, Özbekistan İletişim ve Gazetecilik Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşmaları imzalandı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ayrıca, Semerkand Devlet Üniversitesi bünyesinde yer alan, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yaptırılan Türkoloji Enstitüsünü ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Özbekistan programı çerçevesinde ilk olarak, Semerkand Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Khalmuradov Rustam Ibragimovich’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Necmettin Erbakan Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Yaldız ve Semerkand Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akhatov Akmal Rustamovich de yer alırken ziyaretinde, NEÜ ile Semerkand Devlet Üniversitesi arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla “Akademik İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

Rektör Zorlu, Türkoloji Enstitüsü öğrencileriyle sohbet etti

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Semerkand Devlet Üniversitesi bünyesinde bulunan ve TİKA tarafından yaptırılan Türkoloji Enstitüsünü ziyaret ederek Türkoloji Enstitüsü Müdürü Dr. Ruzmanova Rohila Usmanovna’dan bilgiler aldı ve Türkoloji Enstitüsü öğrencileri ile sohbet etti. Semerkand Devlet Üniversitesindeki programların ardından Rektör Zorlu, Türkiye’nin Semerkant Başkonsolosu Dr. Salih Caner’i ziyaret etti. Burada, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Özbekistan’da devam eden akademik iş birlikleri ve ilerleyen süreçte yapılabilecek yeni etkinlikler konuşuldu.

15 farklı ülkeden katılımın olduğu “III. Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu” gerçekleştirildi

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ ve Semerkand Devlet Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen “III. Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu”na katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Zorlu, Selçuklu tarihinin yalnızca Türk-İslam dünyası için değil, dünya tarihi açısından da büyük öneme sahip olduğunu, Selçukluların, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir köprü olduğunu; kültürel, bilimsel ve siyasi alanda büyük izler bıraktığını dile getirdi. Rektör Zorlu ayrıca, Selçuklular döneminde Türk - İslam uygarlığının, bilim, sanat ve kültürel açıdan zirveye ulaştığını, Selçukluların hoşgörü ve adalet anlayışının, farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşamasına imkan sağladığını vurguladı. NEÜ Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın da açılış konuşması yaptığı programa 15 farklı ülkeden 60’tan fazla bilim insanı katıldı. Sempozyumda, Selçuklular döneminde Türkistan’ın toplumsal, bilimsel, kültürel ve siyasi yapısı tartışıldı.

Sempozyumda, NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner tarafından hazırlanan, Özbekistan’dan ve Türkiye’den tarihi mimari eserlerin gravür resimlerinin yer aldığı “Türkistan’dan Anadolu’ya Mimari Miras Gravür Sergisi”nin açılışı yapıldı.

Akademik iş birliği anlaşmaları imzalandı

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Yaldız ve Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu ile birlikte Taşkent’te bulunan Uluslararası Kimyo Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alisher Vakhobov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Karimjon Axmedjanov’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, NEÜ ve Uluslararası Kimyo Üniversitesi arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla “Akademik İş Birliği Anlaşması” imzalandı. NEÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fırat Yaldız, İpekyolu Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tongquian Zou’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, NEÜ ile İpekyolu Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla “Akademik İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, temaslar çerçevesinde Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar’ı makamında ziyaret etti. Burada, NEÜ’nün Özbekistan’da devam eden projeleri ile akademik iş birliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği, Dünya Türk İş Konseyi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ziraat Bank Uzbekistan tarafından organize edilen “Atayurt’tan Anayurda Mimari Miras Gravür Resim Sergisi”nin açılışı NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindeki heyetin de katılımıyla gerçekleştirildi. Sergide NEÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner tarafından hazırlanan, tarihi önemi büyük olan mimari yapıların belgesel gravür yöntemi ile yapılmış resimleri yer aldı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Özbekistan programında son olarak, Özbekistan İletişim ve Gazetecilik Üniversitesi (UZJOKU) Rektörü Prof. Dr. Sherzodkhon Kudratkhoja’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, Üniversitemiz ile Özbekistan İletişim ve Gazetecilik Üniversitesi arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla “Akademik İş Birliği Anlaşması” imzalandı.