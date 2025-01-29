Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Çad’ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Encemine Üniversitesi arasında akademik iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

İlk kez, 2020 yılında NEÜ öğretim üyelerinin Çad’a dost eli uzatma çabasıyla başlayan sağlık hizmeti faaliyetleri, ülkenin önemli yüksek öğretim kurumlarından olan Encemine Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolü ile sonuçlandı. İmza törenine; Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, TİKA Çad Program Koordinatörü Vedat Baş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Dadacı katıldı. İmzaların atılmasının ardından taraflar, anlaşmanın eğitim ve araştırma alanında yeni fırsatlar sunacağını, iki üniversite için de önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Anlaşma; iki üniversite arasında öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri ve eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesini kapsıyor. Bu sayede, her iki üniversiteden öğrencilerin karşılıklı olarak değişim programlarına katılması ve akademisyenlerin ortak projelerde yer alarak uluslararası bilimsel iş birliğini arttırması planlanıyor.