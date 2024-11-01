Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde “Genç Ofis” açıldı.

Atölye ve kulüp çalışmalarının daha etkin yapılmasını sağlamak amacıyla hizmete sunulan “Genç Ofis”in açılış programına; NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Arslan, NEÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahbaz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet müdürleri, ilçe müdürleri ile şube müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Gençlerimizin üniversite yıllarını daha verimli geçirmelerini amaçlıyoruz”

Açılışı gerçekleştirilen ofisle birlikte öğrencilere kişisel ve sosyal alanda yeni fırsatlar sunulacağını ifade eden NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, “Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yürüttüğümüz bu iş birliği, öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Genç Ofis, öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerini alabilecekleri, çeşitli etkinlik ve programlara katılabilecekleri bir merkez olarak hizmet verecek. Bu projeyle, kampüs yaşamını daha da zenginleştirmeyi, gençlerimizin üniversite yıllarını daha verimli geçirmelerini amaçlıyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Bu vesileyle ofisin açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Harun Aydın ise, “Bakanlığımızın yürüttüğü birçok proje, kulüp ve atölye faaliyetlerini birebir üniversite öğrencilerimize tanıtmak, gençlerimizin bu alanda etkin rol almalarını sağlamak adına her zaman yanlarındayız. Genç Ofisimizin tüm gençlere hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.