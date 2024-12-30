KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediyesi, ilçe genelinde sosyal alanları modernleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede çalışmaların başladığı Necmettin Erbakan Parkı, revize işlemleri sonrasında mahallenin yeni buluşma noktası olacak.

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yeşil alanları modernleştirme çerçevesinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, son olarak Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan Necmettin Erbakan Parkı’nda yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler, parkın oyun gruplarını ve korkuluklarını yenilerken, bitkilerin form bakımını ve yeşil alan düzenlemelerini de devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla park, daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşacak. Revize işlemleri sonrasında yenilenen park, mahalle sakinleri için hem dinlenme hem de buluşma noktası olacak. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Belediye olarak mahallelerimizdeki parkları yeniliyor, halkımızın ihtiyaçlarına uygun yaşam alanları oluşturuyoruz. Necmettin Erbakan Parkı, düzenlemeler tamamlandığında hem çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği hem de ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği modern bir alan olacak” dedi.