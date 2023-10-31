A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türkiye’yi en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup 4. maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Çorum Şehir Stadı’nda konuk ettiği Lüksemburg’u 1-0 mağlup etti ve bitime 2 maç kala UEFA Uluslar B Ligi’ne yükselmeyi garantiledi. Maçın ardından basın toplantısında açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolu adına Çorum’da bir tarih yazıldığını söyledi. B Ligi’ne çıkmaktan dolayı son derece onurlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Kıragası, “Ülkemizin Cumhuriyet Bayramı’ndan sonraki ilk milli maçı oynamak, oynadıktan sonra da B ligine çıkmanın vermiş olduğu gururu yaşıyorum. Nice güzel zaferlere diliyorum. Özellikle basın tarafına ve Çorum halkına şükranlarımı iletiyorum şunu da çok iyi biliyorum ki Çorum’daki iş verenler kadın çalışanlarına izin verip maça gelmelerini desteklemişler. Bu bizim için çok kıymetli bu örnek davranış hafızamızın en güzel yerine kazınacak. Çorum halkına çok teşekkür ediyorum, Elazığ’dan sonra Çorum halkının da tribünleri doldurmuş olmasından dolayı şükranlarımı iletiyorum” dedi.

“Çorum’da ciddi bir potansiyel var”

Çorum’da futbol adına ciddi bir potansiyel olduğunu belirten Kıragası, “Sahaya girerken bütün anne ve kız çocuklarını gördüm muhteşem bir atmosfer bizi bekliyor dedim. Artık Çorum’a da bir kadın futbol takımı yakışır. Burada çok ciddi bir potansiyel var. Amasya’da ki potansiyeli çok iyi biliyoruz, biz oradan milli takıma çok sayıda oyuncu getirdik teknik heyetimizden Hilal hanım Amasyalı, Çorum’da bu kapasiteye sahip bir il yerel yönetime çok teşekkür ediyorum. Valimize Belediye Başkanı’mıza, Gençlik Spor İl Müdürü’müze halkı bilinçlendirmek ve stadyumu doldurmak için inanılmaz çalışma yaptılar. El broşürleri bana geldi, bunları ömrüm boyunda saklayacağım çünkü bizim için çok kıymetli şeyler Türk kadını olarak her şeyi başarabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. O yüzden son derece gururluyum” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz turnuvayı namağlup tamamlamak”

Hedeflerinin turnuvayı namağlup tamamlamak olduğunu açıklayan Kıragası, “Bu turnuvadan önceki hedefimiz 6’da 6 yaparak namağlup B Ligi’ne çıkacağız ve gol yememekti. 4. maç bitti, gol yemedik. 4’ünü de kazandık son iki maçımızda da disiplini bozmadan aynı şekilde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.