Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin düzenlediği, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i anma etkinliğinde sanatçı Uğur Işılak sahne aldı.

Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi paydaşlığında düzenlenen ve 4 gün boyunca dolu dolu geçecek olan "Anadolu Mektebi Vefatının 40. Yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı"nın ilk akşamında sanatçı Uğur Işılak sahne aldı. Üstadın şiirlerini fikirle bütünleştiren Işılak, konser öncesinde seyircileri selamladı. Sanatçı Uğur Işılak, Konya’nın heyecanına her gelişinde şahit olduğunu dile getirerek kendisini dinlemeye gelen seyircilere gönülden teşekkür etti.

“Üstadı anlamaya vesile olmaktan mutluyuz”

Selçuklu Belediyesi olarak Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i ve anlamak üzerine kurulu anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Üstadı anma programlarımız Konya’da başladı. Bakanımız, Sami Güçlü’nün çok önemli katkılarıyla bu program Konya’mızda düzenlendi. Bize de ev sahipliği yapmak düştü. Ben öncelikle Bakanıma teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu Konya’mızda tertip ettikleri ve Konyalı’ya bu güzellikleri sundukları için. Tabi üstadı anlamak için dakikalar, saatler, günler yetmez. İyi ki siz varsınız. İyi ki üstadın, güzel şiirlerini, güzel nağmelere döndürdünüz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun” dedi.

“Köklerimize döneceğiz ve geleceğimizi inşa edeceğiz”

Geleceği inşa etmenin medeniyetimizin güçlü köklerine bağlı olmayla mümkün olacağına vurgu yapan Anadolu Mektebi Başkanı eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, “Anadolu Mektebi’nin değerli öğrencileri bugün Konya’da çok güzel gelişmeleri birlikte yaşadık. Açılış panelimizde farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz üstadı anlattılar. Onun kitaplarını okuyup anlattılar eğer dinlemiş olsaydınız, bugün bu müzikle, o arkadaşlarımızın anlattıkları arasındaki güçlü bağı çok iyi hissedecektiniz. İçinizde Necip Fazıl’ın eserlerini okuma konusunda arzu taşıyanlar Anadolu Mektebi’nin Konya’daki il koordinatörü Atilla Yaramış ile irtibat kurmalı. Bizim kültür hayatımızda çok önemli bir isim var Ahmet Hamdi Tanpınar; geçmişle bağını kurmayan bir toplum savrulmaya mahkumdur der ve üç önemli kaynak gösterir. Birincisi geçmiştir bağımlılık kuracak olan alan mimaridir. Ne demek istediği bellidir. En başta camilerimiz, medreselerimiz, hanlarımız, kervansaraylarımız bir somut varlık olarak bizi geçmişe bağlar. İkincisi der ki, ikincisi bizim şiirdir. Geçmişle en büyük bağımızı kuran yani işte Mevlana’yı Yunus’u hatırlatarak o bağlar bizi. Üçüncüsü de musikidir der. Musiki bugün dünyada sanatlar içerisinde batıyla mukayese edebileceğimiz en güçlü kaynağımız Türk musikisidir der. Ama biz bundan bihaberiz der. İnşallah sanatçılarımız bugün gençlerimize bu eserlerini, bestelerini sevdirmeyi başardılar. Musikimizi büyük şahsiyetlerini, bir kıtayı keşfeder gibi araştırmalıyız ve onları sevmeliyiz. Onları sevmek köklere dönmek demektir. Köklerimize döneceğiz ve geleceğimizi inşa edeceğiz inşallah büyük emekle ve gayretle. Bugün bize bu güzel vakti bu güzel ortamı oluşturan eserleriyle, besteleriyle bizi gönüllerimizi fetheden, sanatçımıza ve belediye başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa Anadolu Mektebi Başkanı ve eski Tarım Bakanı Sami Güçlü, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ve seyirciler katıldı. Konser, Başkan Pekyatırmacı ve Anadolu Mektebi Başkanı Güçlü’nün sanatçı Işılak’a Selçuklu Medeniyeti’nin sembolü olan çift başlı kartal takdimi ile son buldu.