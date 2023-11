Son 100 yılda yetişen büyük şairlerden Necip Fazıl Kısakürek’in eserleri ve hayatı Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumla anlatıldı.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘2. Bursa Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri’ çerçevesinde “Ruh poyrazında bir deha Necip Fazıl Kısakürek” temalı sempozyumun ilk oturumu Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Salonu’nda gerçekleşti. Yaşantısı, kişiliği, görüşleri ve eserleriyle Türk Edebiyat ve fikir dünyasına damga vuran Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40’ıncı yılında düzenlenen sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Prof. Dr. Feridun Yılmaz, D. Mehmet Doğan, Metin Önal Mengüşoğlu, Ali Hazım Günvar, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Nesrin Karaca, Cem Yavuz, Ali Sali, Habil Sağlam ve Asım Öz, ünlü düşünür Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerini ve hayatını anlattı.

Düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Baki Efe, Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, belediye başkan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Biz edebiyat ve şiire önem veriyoruz”

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyemiz şehircilik, kentsel dönüşüm ve tarihi mirasa sahip çıkma noktasında çok önemli faaliyetleri ve eserleri var. Osmangazi Belediyesi Türkiye’nin en büyük belediyelerinden bir tanesi ve her yönüyle güçlü iyi eserler ortaya çıkartıyor. Yapılan fiziki yapıların içerisine kendi kültür, edebiyat ve şiirimizi koyamıyorsak sıkıntı olur. Biz kendi edebiyat ve şiirlerimizi irdeleyip okuyarak geleceğe aktarırsak kendi kültürümüzü bulmuş olacağız. Biz edebiyat ve şiire önem veriyoruz. Osmangazi Belediyesi’nin 160’ın üzerinde basılı eseri var. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasını 22 yıldır aralıksız yapıyoruz. Her yıl bir eser ortaya çıkıyor. Mevlana Şiir Yarışmasını 13 yıldır organize ediyoruz. Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri de inşallah kesintisiz bir şekilde ileriye doğru devam eder. Bizim pek çok kütüphanemiz var ve yenilerini inşa ediyoruz. Tarihi mekanları kütüphane olarak açıyoruz. Bursa’nın en büyük projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı’nda da millet kütüphanesi hizmete açacağız” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin kültürel alanda her zaman öncü bir belediye olduğu belirten Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Baki Efe de, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, 3 dönemdir Bursa’da şehrin mimari alt ve üst yapı diğer konularda çalışırken kültürel meselelerde de her zaman öncü olduğunu biliyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği olarak 13 yıldır Seyid Usül Kültür Merkezinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ben başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek üzerine birçok eser, makale yazıldı ve tezler yazıldı. Yaptığımız sempozyumda hayatıyla ilgili yeni bir şey söylenmeyecek ve ya söylenecek bu büyükleri anmak bile bizim için çok önemlidir. Bursa’nın her köşesi şiir ve şairlerle dolu bir şehir” şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise, bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Bu toplantıda 2 tane büyük ismimizi anmak ve eserlerini hatırlamak için bir araya geldik. Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç, bu ülkede bu dünyaya ve dile doğmuş olan bizlerin kendi var oluşunu anlamlandıran adımlarda bu 2 değerli isimle karşılaşmayanımız herhalde yoktur. Ben bu iki ismi yan yana getirdiği için Türkiye Yazarlar Birliği ve Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.