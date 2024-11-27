Necip Fazıl Kısakürek’in Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen "Bir Adam Yaratmak" tiyatro oyununun, film çekimleri tamamlandı. Uluslararası festivallerde yer alarak Kısakürek’in eserinin dünyaya tanıtılması amaçlanırken, filmin 2026 yılında vizyona gireceği öğrenildi.

Şair Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Bir Adam Yaratmak’ adlı tiyatro oyunu ilk kez Muhsin Ertuğrul tarafından 1937-1938 yıllarında Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Eser, üç bölümlük bir dizi olarak 1977 yılında Yücel Çakmaklı tarafından televizyonda da ekrana gelmişti. Necip Fazıl Kısakürek’in Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen "Bir Adam Yaratmak" tiyatro oyunu, 87 yıl sonra film olacak. Çekimlerine 7 Ekim’de Üsküdar’da başlanan filmin başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Gülper Özdemir’in yer alırken, kadroda Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu gibi isimler bulunuyor. Filmin yapımcılığını Filimetre Medya Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Murat Çeri oturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Bir Adam Yaratmak" filminin çekimleri tamamlandı. Uluslararası festivallerde yer alarak Kısakürek’in eserinin dünyaya tanıtılması amaçlanırken, filmin 2026 yılında vizyona gireceği öğrenildi.

“Esere inandığımız için set çok iyi geçti”

Yönetmen Murat Çeri, çekimlerin iyi geçtiğini belirterek, “Süreç, Mehmet Kısakürek’ten telifi almamız ile başladı. Ben, ‘her şeyin kendi kaderi var’ derim. Bir Adam Yaratmak’ın kaderi, bahtı iyi olduğu için işler yavaş yavaş ve hızlı hızlı oldu. Bir Arap atasözü var; ‘Yavaş yavaş acele edelim’ diye. Yavaş yavaş kendiliğinden halloldu. Geldiğimiz nokta da filmi çektik. Şimdi ise kurgu aşamasındayız. Esere inandığımız için set çok iyi geçti. Oyuncuların ve ekibin inanmasından kaynaklı muhabbetli bir ortamdı. Planladığımız sürede bitti. Çok ekstra bizi zorlayacak şeyler yaşanmadı. İlla ki küçük zorluklar oldu ama aşılacak zorluklardı. Bizim için zaman önemliydi. Planladığımız süre de bitti ama istediğimizi de alabildik. 7 Ekim’de başladı ve 4 haftalık bir süreçti. 2 haftası gece olduğu için 22 günde çekimleri tamamladık” dedi.

“Necip Fazıl’a gençliğimden itibaren ayrı bir muhabbet duyarım”

Necip Fazıl’a gençliğinden itibaren ayrı bir muhabbet duyduğunu söyleyen Çeri, “Şimdi kurgu aşamasındayız. Görüntüler ve sesler eşlendi. Bundan sonra CGI var. Ses, renk ve müzik var. Kurgu olarak 3-4 aylık bir zaman dilimi bulunuyor. Ondan sonra da festival süreci var. Bizim, filmi gişeye sokmakta bir acelemiz yok. Bizim hedefimiz dünyada ses getiren bir iş yapmaktı. Bu noktada ince ince hareket ediyoruz. Dünyanın önemli festivallerinden birisinde, dünya prömiyeri yapıp, ondan sonra da Türkiye’deki festivallerde de boy gösterip en son insanlar gişede seyredecekler. O da herhalde 2026 yılını bulacaktır. Ben, Necip Fazıl’a gençliğimden itibaren ayrı bir muhabbet duyarım. Bir Adam Yaratmak eserini de lisedeyken, Ankara’da tiyatroda izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Bir gün onun filmini çekeceğim ve yönetmenliğini yapacağım aklıma gelmezdi. Bu yönden kendimi şanslı hissediyorum. Eserde ne çıkacağını tahmin ederek söylüyorum; Necip Fazıl’ın şanına ve şahsiyetine yaraşır bir eser çıkacağının kanaatindeyim inşallah” ifadelerini kullandı.