TDV Kadın Kolları ve Gençlik Kolları koordinesinde, Erzincan İl Müftülüğü konferans salonunda Necip Fazıl Kısakürek’i anma programı düzenlendi.

İlçe Müftüleri, daire amirleri, müftülük personeli, Kur’an kursları öğreticileri ve aileleri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı programda, EBYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Gürbüz konuşmacı oldu.

Pir-i Sami Kur’an Kursu hafız öğrencilerinden Ahmet Yasin Kocatürk’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, TDV Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’nın hazırladığı sinevizyon gösterimiyle devam etti. TDV Gençlik Kolları Koordinatörü Özge Bezci’nin konuşmasının ardından, İl Müftüsü Muharrem Gül, katılımcılara hoş geldiniz diyerek, “Bu gün burada Üstâd Necip Fazıl’ı anma ve anlama adına tertip edilen bir programda toplanmış bulunuyoruz. Programa hoş geldiniz diyor, emeği geçen, katkı sunan herkesi tebrik ediyor ve sözü ustasına, Prof. Dr. Faruk Gürbüz hocamıza bırakarak sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Program sunucusu Abdulbaki Asal’ın Necip Fazıl Kısakürek’e ait olan “Aynalar” adlı şiirini seslendirmesinin ardından Prof. Dr. Faruk Gürbüz, özellikle öğrencilere ve katılımcı diğer misafirlere hitaben kısa anekdotlarla birlikte şiir ustası Necip Fazıl Kısakürek’e ait değerlendirmelerde bulundu. Bazı şiirlerine temas ederek, onun şiirlerindeki asıl hitap ettiği kişilerin ve kitlelerin kimler olduğuna dikkat çekti. Dikkatle dinlenen ve beğeniyle takdir toplayan konferans hediye takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.