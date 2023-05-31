Fikir, sanat ve aksiyon hayatımızın önemli ve öncü isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yıl dönümünde Erzurum’da düzenlenen programla anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili Erzurum genelinde 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Anadolu Mektebi öğrencileri öncülüğünde düzenlenen "Vefatının 40. Yılında Üstad Necip Fazıl Kısakürek" paneli, kendi ismini taşıyan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı.

"Türkiye’nin 100 yıllık birikimi" sloganıyla Anadolu Mektebi öğrencileri tarafından düzenlenen panele katılım oldukça yoğun oldu.

Panelin açılış bölümünde; İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Necip Fazıl Kısakürek’in torunu Emrah Kısakürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valisi Okay Memiş açılış bölümünde yaptıkları konuşmalarda, Türk edebiyatı ve fikir dünyası noktasında Necip Fazıl’ın önemli bir isim olduğunu dile getirdi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, “Üstad Necip Fazıl, bizim en çok tanıdığımız, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz biridir. Özellikle şiirlerini okumayan ve onu tanımayan yok gibidir. O, Cumhuriyet döneminde bizim gönlümüzü, ruhumuzu ve ufkumuzu aydınlatan biri olmuştur. Bu yönüyle de herkes ona ’Üstad’ demektedir. Necip Fazıl hala edebiyatımızın ve fikir dünyamızın en parlak yıldızıdır" dedi.

Daha sonra düzenlenen panelde öğrenciler Hayrunnisa Aydemir, Emine Akyasan, Furkan Kurt, Sidrenur Duran ve Muhammet Zeki Öztürk çeşitli yönleriyle üstün Necip Fazıl’ı anlattı.