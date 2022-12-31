Müdür Anatoprak, kitap kritiği yapan öğrenciler Sema Koru, Semiha Yakut, Zeynep Berre Coşkun, Yavuz Selim Gümüşsoy, Nisa Nur Aka Ve Ceren Demirer’i tebrik etti.

Söyleşi sonunda Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak tarafından öğrencilere katılım belgesi ve konuk Bilal Can’ın imzalı kitabı takdim edildi.

Hastaneye, üst düzey ultrasonografi cihazları ve anestezi cihazı alındı

Hastaneye, üst düzey ultrasonografi cihazları ve anestezi cihazı alındı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Sarı koordinesindeki kritiğe Kitaphaber.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can konuk oldu.

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde “Okuyoruz-Yazıyoruz-Konuşuyoruz” projesi çerçevesinde okul öğrencileri tarafından ’’Mustafa Kutlu-Yoksulluk İçimizde’’ 1. Kitap Söyleşisi gerçekleştirildi.

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