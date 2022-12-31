Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde “Okuyoruz-Yazıyoruz-Konuşuyoruz” projesi çerçevesinde okul öğrencileri tarafından ’’Mustafa Kutlu-Yoksulluk İçimizde’’ 1. Kitap Söyleşisi gerçekleştirildi.
Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde “Okuyoruz-Yazıyoruz-Konuşuyoruz” projesi çerçevesinde okul öğrencileri tarafından ’’Mustafa Kutlu-Yoksulluk İçimizde’’ 1. Kitap Söyleşisi gerçekleştirildi.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Sarı koordinesindeki kritiğe Kitaphaber.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can konuk oldu.
Söyleşi sonunda Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak tarafından öğrencilere katılım belgesi ve konuk Bilal Can’ın imzalı kitabı takdim edildi.
Müdür Anatoprak, kitap kritiği yapan öğrenciler Sema Koru, Semiha Yakut, Zeynep Berre Coşkun, Yavuz Selim Gümüşsoy, Nisa Nur Aka Ve Ceren Demirer’i tebrik etti.
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