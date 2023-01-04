Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde, "Geçmişten Gelen Ses, Geleceğe Nefes" projesi çerçevesinde öğrenciler mezunlarla buluşturuluyor.

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde, "Geçmişten Gelen Ses, Geleceğe Nefes" projesi çerçevesinde öğrenciler mezunlarla buluşturuluyor.

Proje çerçevesinde uluslararası bir şirketin Ortadoğu ve Afrika Bölgesi yöneticisi ve aynı zamanda Üniversitelerde dersler veren okul mezunu Dr. Ramazan Yavuz öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere yeni ufuklar açmak ve yaklaşan üniversite sınavı ve sonrasında yapacakları tercihlerde yol gösterici olmak için öğrencileri mezunlarla buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak,” Konuğumuz okulumuzun 1998 yılı mezunlarından Dr. Ramazan Yavuz’du. Üniversitede Yüksek Lisans ve Doktorasını İşletme dalında tamamlayan konuğumuz yine Üniversitede Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret Bölümünde “e-ticaret yönetimi” dersleri vermektedir. Edebiyat Öğretmenimiz Abdullah Atay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu keyifli söyleşide öğrencilerimiz hem Üniversite hem de konuğumuzun alanıyla ilgili sorularına cevaplar buldu. Dil öğreniminin önemi, hedef belirleme ve buna yönelik çalışmanın gerekliliği, yurt dışı çalışma imkanları gibi pek çok konuya değinildi. Konuğumuz Dr. Ramazan Yavuz’a keyifli sunumu için teşekkür ederiz” dedi.