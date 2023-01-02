Kütahya’da yapılan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkek-A Basketbol müsabakaları sonunda Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi basketbol takımı il birincisi oldu.

Kütahya’da yapılan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkek-A Basketbol müsabakaları sonunda Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi basketbol takımı il birincisi oldu.

Finalde Boğaziçi Şehir Kolejini 79 - 51 yenerek Okul Sporları Genç Erkek-A Basketbol il şampiyonu olan ve Okul sporları Şube Müdürü Kutlu Varmaz’dan kupa ve madalyalarını alan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi basketbol takımı bölge müsabakalarında Kütahya’yı temsil edecek.

Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak, başarılarından dolayı takım oyuncusu öğrencileri Arda Selenbaş, Fikret Furkan Çapat, Yusuf Kayra Kokluk, Bartu Yalçın, Siraç Kahyalar, Enes Özkan, Muhammed Emre Alptekin, Hasan Ünal, Doğukan Titiz, Enes Kağan Kart, Beden Eğitimi Öğretmenleri Oğuz Pilanalı ve Aysun Yalçın’ı tebrik etti.