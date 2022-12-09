Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar’da yaklaşık 35 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda başlatmış olduğu yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Akhisar’da yaklaşık 35 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda başlatmış olduğu yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeleri bir bir hayata geçirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda başlattığı yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi. Mevcut ağaçlar korunarak yeni ağaçların dikildiği projede, zaman içerisinde yıpranan donatı alanları ile üstyapı da yenileniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya incelemeleri esnasında Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yapım, Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları eşlik etti. Çalışmaların son durumu hakkında mahalle muhtarlarına bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Şehit Necdi Şentürk Parkı’na yepyeni bir görünüm kazandıracağız. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akhisar halkının aileleri ile birlikte vakit geçirmekten mutluluk duyacağı bir parkı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da çalışmaların son durumu hakkında bilgiler verdi. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde yeşil alanları arttırmaya yönelik çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Biliyorsunuz burada da Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda yenileme çalışmalarına başlamıştık. Artık son aşamaya geldik. Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alanda mevcut binaların sonradan yapılan eklentilerini yıkarak tadilatlarını yaptık. Parkta da çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Aydınlatmasıyla, yeşil alanıyla, oturma alanlarıyla, büfeleriyle güzel bir yeşil alanı Akhisarlılara kavuşturmak için artık zaman sayıyoruz. Sonuna doğru geldik. Burada mevcut ağaçları koruyup yeni ağaçlar da dikerek daha çok yeşil alanı arttırdığımız bir park oldu. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri ise gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Ensivri, "Akhisar’ın merkezinde kalan, halkımızın nefes aldığı bir parktı burası. Belli bir süredir çalışmalar devam ediyor. Gayet güzel devam ediyor. İsmi zaten Necdi Şentürk parkı, bizim şehidimizin adının olduğu bir park. Çocukluğumuzun geçtiği parklar buralar. Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin. Cengiz Başkanımıza da bizlerin, Akhisar halkının isteklerini kırmadığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.