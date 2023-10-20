Kütahya’nın Gediz ilçesi Karaağaç bölgesinde kurulması planlanan Murat Dağı Altın Madeni projesine karşı vatandaşların yoğun tepkisi ve çevresel endişeler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu inceleyerek olumsuz bir karar vermesinin ardından MHP Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel, kararı büyük bir sevinç ile karşıladıklarını söyledi.

Akel, “İlçemizin oksijen deposu olan Murat Dağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) nihayet sonuç almış ve büyük sevinçle karşılanmıştır. Yıllardır Murat Dağında yapılması planlanan altın madeni için yapılmaması yönünde fikir beyan eden, her meclis konuşmasında canlı yayında konunun ısrarla takipçisi olacağını söyleyen Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Erbaş’a şahsım ve partim adına teşekkür ederim” dedi.

Akel ayrıca, “İlçe Teşkilatı olarak yakın zamanda başlatmış olduğumuz imza kampanyasında 5 bin vatandaşımız Murat Dağı yok olmasın diye imza vermişti. Bu imzalar ve bürokrasinin verdiği yoğun çalışmalar neticesinde kazanan Gediz ve Murat Dağı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.