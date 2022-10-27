Emet Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan Necati ve Saykolar müzik grubu izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Emet Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan Necati ve Saykolar müzik grubu izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Emet Termal Amfitiyatro’da sahneye çıkan Anadolu Rock müziğin sevilen grubu Necati ve Saykolar, sahnede kaldığı yaklaşık 4 saat süresince seslendirdiği şarkılar ve sergilediği sahne performansıyla özellikle Emet ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşattılar.

Emet Belediyesince konsere Hisarcık ilçesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri için de otobüsler kaldırıldı.

Konser alanında gençlere hitap eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne gerek milli mücadelede, gerek yakın zamanda 15 Temmuz sürecinde gençlerin ülkesine ve Cumhuriyetine nasıl sahip çıktığını gösterdiklerini söyledi.

Başkan Doğan” Gençlerimiz için ilçemizde yapılan KYK yurdu hizmete girmiştir. Yine yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi kısa bir süre sonra açılacaktır. Ayrıca ilçede 4 voleybol, basketbol semt sahaları, tenis kortu, koşu yolu ve büyük şehir stadı haleleri yapılmış olup, bu tesislerde bahar aylarında hizmete girecektir” dedi.