Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Oryantiring Grup Müsabakaları Gençler A-B yarışları 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı Festival alanında yapıldı.

19 Mayıs Belediyesinin katkılarıyla bölgesel olarak 17 ilden 30 takımın katıldığı yarışlarda 350 sporcu parkuru tamamladı. Türkiye Oryantiring Federasyonu Samsun İl Temsilciliği tarafından koordine edilen yarışta 22 hakem görev yaptı.

Koşarak harita ve pusula ile yön belirleme yöntemiyle yapılan bir dayanıklılık sporu olan oryantiring yarışları ilk olarak Nebiyan Doğa Festivali ile birlikte 19 Mayıs ilçesinde yarışılmaya başlandı. Ardından ilçenin farklı noktalarında 19 Mayıs Belediyesi katkılarıyla çizilen haritalarla birlikte yarışlara ilgi artmaya devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nebiyan’da yaklaşık 2 kilometrekare alanda hazırlanan haritada yarışmacılar önceden belirlenen hedefleri bulmaya çalıştı.

“Artık uluslararası boyutta bu bölgede yapılmasını istiyoruz”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yaptığı açıklamada, “17 ilden yaklaşık 350 sporcu yarışlar için ilçemizde bulunuyor. Oryantiring sporunu ilk olarak 2019 yılında Nebiyan Doğa Festivali’nde Samsun İl Temsilciliği ile birlikte ilçemizde gerçekleştirmiştik. Ardından her yıl farklı etkinliklerde ve belediyemizin katkılarıyla hazırlanan farklı haritalarda bu yarışlar gerçekleşti. Biz bu yarışmaların artık uluslararası boyutta bu bölgede yapılmasını istiyoruz” dedi.

Yarışlar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu,19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak ve Samsun Oryantiring İl Temsilcisi Eray Kurtoğlu tarafından madalyaları verildi.