Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Nebiyan Doğa Festivali 2022 Foto Maraton"da sonuçlar açıklandı.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Nebiyan Doğa Festivali 2022 Foto Maraton"da sonuçlar açıklandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sezgin, fotoğraf sanatçıları Ata Yakup Kaptan, Atanur Sevim, Güngör Çınar, Vedat Soğukpınar ve Belediye Temsilcisi Mahmut Bilgen’den oluşan seçici kurul toplanarak, yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarının eserlerini titiz bir çalışma ile değerlendirdi.

Nebiyan Doğa Festivali 2022 Foto Maraton’da dereceye girenler belirlendi. 2. Nebiyan Doğa Festivali Foto Maraton, fotoğraf yarışmasında birinciliği Onur Kırkaç, “Tahtaralli” adlı fotoğrafı ile kazanarak altın madalya ve 5 bin lira ödül kazandı. İkinciliği Aydın Tutaş, “Emeğin Karşılığı” adlı fotoğraf ile gümüş madalya ve 3 bin lira, üçüncülüğü ise Serdar Küçük “Yıldızlar Altında” adlı fotoğrafla elde ederek bronz madalya ve 2 bin lira ödül kazandı.

2022 Nebiyan Doğa Festivali Foto Maraton’da Emin Kınay “Nebiyan Fasulyesi”, Gazaner Demirer “Emek”, Hakime Küçük "Fındık Oyunu" adlı fotoğrafları ile mansiyon ödülü ve biner lira kazanırken, 20 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü.

Ödül töreni daha sonra belirlenen bir tarihte yapılacak.