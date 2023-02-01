Samsun’un 19 Mayıs ilesinde yoğun kar yağışı Nebiyan Dağı’nı beyaza bürüdü. Karın zevkini yaşamak için dün gece yola çıkan vatandaşlar yolda zor anlar yaşadı.

Samsun’un 19 Mayıs ilesinde yoğun kar yağışı Nebiyan Dağı’nı beyaza bürüdü. Karın zevkini yaşamak için dün gece yola çıkan vatandaşlar yolda zor anlar yaşadı.

Nebiyan Dağı’nda karın tadını çıkartmak ve eğlenmek için giden vatandaşlar yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle yollar beyazla kaplanırken, araçlar ise patinaj yaparak çıkamadı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkartmaya çalışırken, bazı araçlar ise çıkamayınca geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Zirveye çıkmayı başaran vatandaşlar ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Zirveye çıkıp karın tadını çıkartan Ömer Faruk Demir, "Uzun zamandır kar yağmamıştı. Karın yağdığını duyunca arkadaşlarla gelelim dedik. Tabii, yol dik ve karlıydı. Yolda da kaldık. Arabayı çıkartmaya çalıştık. Yolda kalanlar oldu. Şimdi buraya geldik, karın tadını çıkartıyoruz. Ortam çok güzel. Aşağıda bayağı araç kaldı. Biz arkadan geldiğimiz için yolda kalan arkadaşlara yardım ettik ama çıkamayanlar oldu. Onlar da yolda kalarak eğlendiler. Burada yemeğimizi yedik, biraz karla oynayıp tekrardan inmeye çalışacağız” dedi.