Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Derneği Başkanı Nihat Nebioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu ziyaret etti.

Kars Korumaya Muhtaç Çocuklar Derneği Başkanı Nihat Nebioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Nihat Nebioğlu ve Başkan Yardımcısı Erol Batu’yu makamında kabul eden Alibeyoğlu, bir süre Nebioğlu ile sohbet etti.

Nebioğlu ise Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu tebrik etti.

Nebioğlu, Alibeyoğlu’nu ziyareti sonrasında çerçeve içerisinde Türk Bayrağı hediye etti.