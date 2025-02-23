AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından açıklamada bulundu.

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı açıklamada yeni bir dönemin başladığını belirten AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti yeni dönem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinin ülke, millet ve partiye hayırlara vesile olmasını diledi. Nebi Hatipoğlu, yarım kalan hiçbir hikâye olmayacağını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti teşkilatına destekleri için şükranlarını sundu. Hatipoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi ile yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte araladık. AK Partimizin yeni dönem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinin ülkemize, milletimize ve partimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak. Bu kutlu davada bana MKYK üyeliği görevini tensip ve tevdi eden Cumhurbaşkanımız ve de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile desteklerini her daim arkamızda hissettiğimiz teşkilatımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz, milletimiz ve davamız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da dediği gibi ’Biz ancak Türk milletine ram oluruz."