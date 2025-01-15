AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir’de bir okulla ilgili onaylanan plan tadilatının Odunpazarı Belediyesi’nin açmış olduğu dava sonucu yürütmesinin durdurulduğunu belirtip, "İnsan siyasi nedenlerle okula, çocuğa, eğitime düşmanlık eder mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Hatipoğlu, açıklamasında, "Risk taşıdığı için yıkım kararı verilen Osmangazi Ortaokulu binası önce Osmangazi İlkokulu binasına taşınıp, ardından Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu’nun boşalttığı binaya taşınarak burada eğitim-öğretimini sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi’nin daha önceden yaptığı imar planı değişikliği sebebiyle okulun yıkılıp yeniden yapılması için inşaat ruhsatı alınamayacağından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’ne plan tadilatı başvurusu MEB tarafından yapılıyor. Bakanlığımızın, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan plan tadilatına, Odunpazarı Belediyesi’nin açmış olduğu dava sonucu Eskişehir İdare Mahkemesi’nin Kararı ile yürütmesi durduruluyor. Peki ne oluyor? Öğrenciler, aileler ortada kalıyor. Şimdi belki de yıllar sürecek bir dava ile devletimiz çok ihtiyaç olan bu okul binasını yapamıyor. Şimdi sizlere soruyorum; insan siyasi nedenlerle okula, çocuğa, eğitime düşmanlık eder mi" ifadelerini kullandı.