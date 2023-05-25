Atölyeleri gezerek bilgi alan Özlem Nebati ile Yıldız Pehlivan, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ülke geneli toplam 30 tane Olgunlaşma Enstitüsü ve 1000 tane halk eğitimi merkezi bulunmakta olup Mersin’de ise 1 Olgunlaşma Enstitüsü ve 14 halk eğitimi merkezi her yaştan vatandaşa açtığı kurslarla hizmet vermektedir. 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Mersin Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde 13 atölye bulunmaktadır.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüleri; “kültürel değerlerimizi özellikle geleneksel sanatlarımızı ve giyim kültürümüzü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını sağlayan, teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörde yer alacak nitelikli elemanlar yetiştiren, eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin tümünü gerçekleştiren hayat boyu öğrenme kurumlarıdır” dedi.