Erzincan’da liseye hazırlanan öğrencilerin yapmak istedikleri meslek gruplarıyla görüşerek fikir yürüttüğü “Ne okusam, ne olsam?” projesi Çayırlı ilçesinde başladı.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde ortaokul 8. Sınıf öğrencilerine yönelik bir farkındalık projesi hayata geçirildi. “Ne okusam, ne olsam?” adlı projeye öğrencilerin yoğun ilgisi ve katılımı oldu. Projenin gayesi, ilçede öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerinin ilerideki yaşamlarını önemli derecede etkileyecek olan meslek seçimi hususunda bir farkındalık oluşturmak ve onları istek ve kabiliyetleri istikâmetinde doğru meslek gruplarına sağlıklı bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamak

Projenin ilk ayağında, Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı kurumlarında gerçekleştirildi. Asker ve polis olmak isteyen öğrenciler, ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Öğrencilere ilgili mesleklerde aranan niteliklerden ve mesleğe giden yol haritalarından bahsedildi. Mesleklerle alakalı öğrencilerin sorularını asker ve polis ağabeyleri cevaplandırarak, önemli bilgilendirmeler ve açıklamalarda bulunuldu.

Hayata geçirilen proje çerçevesinde yapılan ziyaretlere, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, öğrencilere ev sahipliği yapan İlçe Emniyet Amiri Ömer Aksu ve İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Düzgün, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.