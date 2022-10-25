Muğla’nın Bodrum ilçesinde farklı mahallelerde 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ifade edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonda çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde farklı mahallelerde 8 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ifade edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonda çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

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Son 2 ayda ilçeye bağlı Göltürkbükü Mahallesi’nde 5, Gündoğan Mahallesi’nde 2 ve Mumcular Mahallesi’nde 1 adet olmak üzere toplam 8 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için JASAT tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu; olayları gerçekleştiren M.A. ve E.E. isimli 2 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

M.A.’nın Milas ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada; 1 adet jeneratör, 2 adet LCD televizyon, 2 adet termosifon, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet hilti, 1 adet su sebili, 10 adet matkap, 1 adet alçı karıştırıcı, 500 metre elektrik kablosu, 250 metre uzatma kablosu, 6 adet spiral makinesi, 3 adet şarjlı matkap, 1 adet ses hoparlörü, 2 adet demir makası, 50 kilogram yakılmış bakır kablo, 2 adet yer silme makinesi ve 1 adet kantar cihazı ele geçirildi.