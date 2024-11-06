Aydın’ın Nazilli ilçesinde hizmet veren Nazilli Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Anne Dostu Hastane’ denetimini başarı ile tamamlayıp bir kez daha unvanını tescillemiş oldu.

Nazilli Devlet Hastanesi, doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası sunduğu hizmetlerle takdir kazanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Anne Dostu Hastane’ denetimini başarıyla tamamladı. Hastane yönetiminden yapılan bilgilendirmede, “Bugün hastanemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Anne Dostu Hastane’ denetiminden 94 puan alarak başarıyla geçti. Anne sağlığına öncelik veren bu kapsamlı denetimde, doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası sunduğumuz hizmetlerin niteliği bir kez daha tescillendi. Anne adaylarımızın güvenle tercih edebileceği hastanemizde; konforlu doğum odaları, mahremiyeti ön planda tutan alanlar, anne-bebek dostu bakım uygulamaları ve güler yüzlü sağlık çalışanlarımızla anne adaylarımıza en üst düzeyde destek sunuyoruz. Amacımız, her annenin kendini güvende hissettiği, huzurlu bir doğum deneyimi yaşamasını sağlamak. Bu başarımızda emeği geçen tüm sağlık ekibimize ve bize güvenen tüm annelerimize gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.