Nazilli Devlet Hastanesi’nde, kronik ağır ağrı, kas zayıflığı şikayetleri ile hastaneye başvuran iki hasta “Periferik Sinir Blokları” uygulaması ile sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran 2 hasta, “Periferik Sinir Blokları” yöntemiyle başarılı operasyon geçirdi. Nazilli Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hamza Nakır, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Alper Günay ve Op. Dr. Mehmet Yücel tarafından gerçekleştirilen başarılı uygulama sonrası hastalar taburcu edildi.

Hastalarımızın da memnun kaldığı ameliyatta kullanılan “Periferik Sinir Blokları” yöntemi nedir?

Periferik sinir blokları, sinirlerin ağrı iletimini geçici olarak engelleyen tıbbi bir prosedürdür. Sinir blokları, belirli bir vücut bölümünü (örneğin kol, el, bacak veya ayak) besleyen sinirleri USG görüntüleme eşliğinde uyuşturmak için enjekte edilen anestezik ilaçlar kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Lokal anestezik enjeksiyonu, ağrı sinyallerini engeller ve uygulanan bölgenin uyuşuk ve hareketsiz olmasını sağlar. Sinir blokları, bazı durumlarda genel anestezinin yerine kullanılabilir ve bu yöntem, genel anesteziden kaynaklanabilecek riskleri azaltarak, özellikle tıbbi rahatsızlıkları olan hastalar için daha yararlı olabilir. Bu yöntem, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde de hastaların konforunu artırır ve ağrı kesici ilaçlara olan ihtiyacı azaltır.