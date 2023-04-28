NBA play-off birinci turunda Boston Celtics, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 128-120’lik skorla yenerek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finalinde Philadephia 76ers’in rakibi oldu.

NBA’de play-off heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Normal sezonu ikinci sırada bitirerek Doğu Konferansı’nda play-off’lara katılan Boston Celtics, yedinci sıradan play-off bileti alan Atlanta Hawks’ı serinin 6. maçında deplasmanda 128-120’lik skorla mağlup etti. Seride durumu 4-2’ye getirerek tur atlayan Celtics, yarı finalinde Philadelphia 76ers’in rakibi oldu.

Celtics’te Jayson Tatum 30 sayı, 14 ribaund ve 7 asist, Jaylen Brown da 32 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle takımını galibiyete taşıdı. Atlanta’da ise Trae Young’un 30 sayı ve 10 asisti, De’Andre Hunter’in 20 sayı ve 6 ribaundu, John Collins’in de 16 sayı ve 4 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.