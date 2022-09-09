Corendon Alanyaspor, Nazmi Reisoğlu Futbol Akademisi ile altyapı tesisinin açılışını yaptı. Açılışa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Alt yapımıza, çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Onları burada yetiştirmemiz lazım. Onları Alanyaspor’umuza ve Türk sporuna kazandırmamız lazım. Bu tesisinde amacı buna yöneliktir” dedi.

Corendon Alanyaspor, Nazmi Reisoğlu Futbol Akademisi ile altyapı tesisinin açılışını yaptı. Açılışa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Alt yapımıza, çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Onları burada yetiştirmemiz lazım. Onları Alanyaspor’umuza ve Türk sporuna kazandırmamız lazım. Bu tesisinde amacı buna yöneliktir” dedi.

Corendon Alanyaspor’un Nazmi Reisoğlu Futbol Akademisi ile altyapı tesisinin binasının açılışı gerçekleşti.. Tesislerin açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AK Parti milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kulüp binasında MKE Ankaragücü ile mücadele edecek olan Corendon Alanyaspor A takımını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, takıma başarılar diledi. Açılış konuşmasını yapan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Nazmi Reisoğlu’nun 1970’li yıllardan bugüne kadar Alanyaspor’a destekleri olmuştur. Biz de ismini buraya vermeye uygun gördük. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

“Hepimizin rol modeli olan Nazmi Reisoğlu’nun isminin verilmesi çok anlamlıdır”

Antalya’nın spor ve futbol kulüplerinin yanında olduklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Sadece A takım değil, gençleri ve diğer branşları da desteklediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Tüm Alanyaspor camiasının yanındayız. Bugün burada Alanyaspor’a destek veren ve emekleri geçen büyüklerimi de görmekten mutluluk duydum. Alanyaspor’a çok büyük emekleri olan. Futbolculuk yıllarında da hepimizin rol modeli olan Nazmi Reisoğlu’nun isminin verilmesi çok anlamlıdır. O yüzden Alanyaspor yönetimine çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Emin Ağabey hatırlattı. 80’li yıllarda takımın hem başkanıydı hem kaptanıydı aynı zamanda girip futbolcu olarak oynuyordu da. Futbolu da çok güzel oynardı. O yüzden rol model diyoruz. Çok büyük emeği var” ifadelerini kullandı.

“Sahip çıkınca da şampiyonluklar geliyor”

Takıma sahip çıkılınca başarıların geldiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün de Alanya şehri, Alanyaspor’umuza sahip çıkıyor. Daha da sahip çıkması lazım. Sahip çıkınca da bir taraftan şampiyonluklar geliyor, değişik kademelerde başarılar geliyor. Arkadaşlarımızın da söylediği gibi geçen sezon ligi 5. sırada bitirdiler. Alanyaspor aynı zamanda iyi transferler yapıp, genç oyunculara yatırıp yaparak başka kulüplere de transferler gerçekleştiren bir takım oldu. Bunu herkes görüyor. Son dönemine gelmiş, biraz futboldan geri düşmüş oyuncuları da tekrar Türk futboluna, ya da dünya futboluna kazandıran bir kulüp. Ama bu her zaman sürdürülebilir olmaz. O nedenle alt yapımıza, çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Onları burada yetiştirmemiz lazım. Onları Alanyaspor’umuza ve Türk sporuna kazandırmamız lazım. Bu tesisinde amacı buna yöneliktir. İyi tesis olursa, imkanlar verilirse bizim çocuklarımız, Türk milletinin çocukları her zaman yeteneklidir, beceriklidir, çalışkandır. O yüzden de önemli başarılar elde edecektir. Ben buna inanıyorum. Sporcu kardeşlerimin de gözlerinden öpüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah başarı dolu günler sizleri bekliyor” açıklamasında bulundu.