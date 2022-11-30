Malta’da yapılan Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında 2.nci olan Eskişehir Şahinspor Kulübü sporcusu Nazlı Efe, ailesi ve sporcularla Ankara’da karşılandı. Antrenör İsa Şahin, yaptığı açıklamada, “Nazlı ile gururlandık. Ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Malta’da yapılan Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında 2.nci olan Eskişehir Şahinspor Kulübü sporcusu Nazlı Efe, ailesi ve sporcularla Ankara’da karşılandı. Antrenör İsa Şahin, yaptığı açıklamada, “Nazlı ile gururlandık. Ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.