Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde Kaymakam Hüseyin Remzi Konak ile Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, Adıyaman’daki depremzedelere gönderildi. Kampanyaya vatandaşların yanı sıra asker ve polis de destek sundu.

Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde Kaymakam Hüseyin Remzi Konak ile Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, Adıyaman’daki depremzedelere gönderildi. Kampanyaya vatandaşların yanı sıra asker ve polis de destek sundu.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde depremzedeler için örnek bir dayanışmaya imza atıldı. İlçede Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların yanı sıra asker ve polis de destek verdi. Kampanya çerçevesinde toplanan temel gıda, giyim, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemeler, belediyeye ait bir araçla Adıyaman’daki depremzedelere ulaştırıldı.

İlçede kurumların koordineli şekilde başlattığı çalışmanın devam edeceği belirtildi.