Erzurum’da 67 yaşındaki Nazime Kılıç isimli bir nine, beslediği boğasını satarak elde ettiği 23 bin lirayı depremzedelere gönderdi. Kılıç “Elimle besledim büyüttüm. Deprem bölgesindeki kardeşlerime helal olsun” dedi.

Erzurum’da 67 yaşındaki Nazime Kılıç isimli bir nine, beslediği boğasını satarak elde ettiği 23 bin lirayı depremzedelere gönderdi. Kılıç “Elimle besledim büyüttüm. Deprem bölgesindeki kardeşlerime helal olsun” dedi.

Erzurum’un Narman İlçesinde yaşayan Nazime Kılıç, Kahramanmaraş’ta meydana gelerek 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından kendi eliyle besleyip büyüttüğü boğasını sattı. Kılıç, hayvandan elde ettiği parayı deprem bölgesine yardım için gönderdi. Nazime Kılıç “Kendi ellerimle büyüttüğüm hayvanımı depremi yaşayan kardeşlerim için sattım onlara helal olsun” dedi.