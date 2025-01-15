Türk şiirinin evrensel sesi Nazım Hikmet Ran, doğumunun 123. yılında Manisa’da iki özel etkinlikle anılacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Nazım Hikmet’in kalemi, insanın özgürlüğe olan özlemini, memlekete duyulan sevgiyi ve eşitlik arzusunu yansıtan bir meşaledir. Nazım Hikmet, dizelerinde insanlığın özlemlerini, barışı ve kardeşliği dile getiren bir dünya şairidir. ‘Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine’ diyerek hepimize ortak bir yaşamın güzelliğini anlatırken ‘Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim’ dizeleriyle de vatan sevgisini en güçlü şekilde ifade etmiştir. Bir şairin sözleri, bugün bile bize yol gösteriyor. Bu yıl, onun doğumunun 123. yılında, bu büyük ustayı sanatla, müzikle ve şiirle anacağımız anlamlı etkinliklere tüm Manisalı hemşerilerimizi, davet ediyorum” diye konuştu.

Tüm Manisalı Sanatseverler Davetli

Anma programı, 16 Ocak Perşembe günü Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahnelenecek “Bedreddin Oratoryosu” ile başlayacak. Geniş Merdiven Ensemble tarafından müzikle yeniden yorumlanan Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”, özgün bestelerle hayat bulacak. Geniş bir müzisyen kadrosunun eşlik edeceği etkileyici oratoryoda, tiyatro sanatçısı Latif Tiftikçi’nin güçlü performansı izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

18 Ocak Cumartesi günü ise yine Kültür Merkezi Lale Salonu’nda solist Dilek Kızık’ın sahne alacağı anlamlı bir konser düzenlenecek. Nazım Hikmet’in dizelerinden bestelenen şarkıların seslendirileceği bu konser, şairin eserlerini müzikle buluşturacak. “Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi” gibi dizelerle hatırlanan Nazım Hikmet şarkıları, sanatseverlere duygu dolu bir gece yaşatacak. Manisa’da şairin doğum günü anısına düzenlenen bu etkinlikler, sanatın birleştirici gücüyle Nazım Hikmet’in mirasını bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyor. Tüm Manisalı sanatseverler, ücretsiz olarak izleyebilecekleri bu iki özel geceye davetli.