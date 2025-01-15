Türk ve dünya edebiyatının en önemli şairlerinden Nâzım Hikmet doğumunun 123’üncü yıl dönümünde Yenişehir’de anıldı. Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda sanatçı Muharrem Karagöz ile Ali Diyaroğlu sahne aldı. Anmada konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Ömrünün büyük bölümünü sürgünlerde geçiren dünya şairi, büyük üstat Nazım Hikmet’i saygıyla anıyoruz.” dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Nâzım Hikmet’i doğumunun 123 yıl dönümünde de unutmadı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen “Şiir ve Müzikle Nazım” anma programında piyanist Muharrem Karagöz’ün çaldığı eserler eşliğinde Ali Diyaroğlu, Nâzım Hikmet şiirlerini seslendirdi. Şairin unutulmaz eserlerinin yankılandığı programda Nâzım Hikmet’in hatırasına duyulan saygı ve sevgi, sanatın gücüyle bir kez daha gözler önüne serildi.

“Onun şiirleri ve fikirleri nesiller boyu yaşamaya devam edecek”

Anma programına katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Büyük üstat Nazım Hikmet’i saygıyla anıyoruz. Nazım, yalnızca edebiyatımıza değil, dünyaya mal olmuş bir değer. Onun şiirleri ve fikirleri nesiller boyu yaşamaya devam edecek.” dedi. Başkan Özyiğit, sanatçı Muharrem Karagöz ve Ali Diyaroğlu’na da teşekkür etti.