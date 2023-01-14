Anma programı Ali-Aysun Kocatepe’nin Nazım ve Sabahattin Ali şarkılarını seslendirmesiyle sona erecek.

Sunuculuğunu Banu Tarancı’nın gerçekleştireceği program, belgesel gösteriminin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Belgesel Yapımcısı Nebil Özgentürk’ün Nâzım üzerine gerçekleştireceği sohbetle devam edecek.

Programın ilk bölümünde dünyaca ünlü vatan şairimiz için Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı destekleriyle Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan, Şahin Sancak’ın oynadığı Nazım Hikmet Belgesel Gösterimi gerçekleşecek.

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15 Ocak 1902’de doğan Nazım Hikmet’in doğum günü dolayısıyla Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan anma programı, 16 Ocak Pazartesi günü 19.30’da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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