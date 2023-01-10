Nazilli Belediyesi ile Devlet Su İşleri Aydın Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçede su baskınlarının önlenmesi için 70 milyonluk proje hayata geçirilecek.

Nazilli Belediyesi ile Devlet Su İşleri Aydın Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçede su baskınlarının önlenmesi için 70 milyonluk proje hayata geçirilecek.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ev sahipliğinde, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ile beraberindeki heyet, Nazilli’de yağışlardan dolayı taşkınların meydana geldiği bölgeleri karış karış inceledi. Hasköy, Pınarbaşı, Yıldıztepe kuru dere mevkiindeki taşkın bölgelerini yerinde inceleyen heyet, detaylı çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerle su taşkınlarının tarihe gömüleceğini kaydetti.

Nazilli’nin en büyük sorunlarından birinin kalıcı olarak çözülmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Özcan, “Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nazillimizin ivedi şekilde çözülmesi gereken sorunlarından biri taşkınlardı. Devlet büyüklerimize konuyu ilettik. Sağ olsunlar hızlı bir şekilde çözümü noktasında harekete geçtiler. Projenin detaylarını da kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah bu bölgelerde yoğun yağışlarda bir sorun yaşamayacağız. Nazillimize hayırlı olsun” diye konuştu.