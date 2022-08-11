Aydın’ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 5 Eylül Festivali çerçevesinde 4, 5 ve 6 Eylül’de açılacak stantlarda yöresel lezzetler ve ürünler halkla ve Nazilli’ye gelen ziyaretçiler ile buluşturulacak.

Aydın’ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü olan 5 Eylül Festivali çerçevesinde 4, 5 ve 6 Eylül’de açılacak stantlarda yöresel lezzetler ve ürünler halkla ve Nazilli’ye gelen ziyaretçiler ile buluşturulacak.

Bu yıl düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yılı kutlanacak olan Nazilli’de 5 Eylül için hazırlıklar yapılıyor. Festival havasında geçmesi planlanan Kurtuluş gününün şehrin farklı noktalarında yapılacak etkinlikler ile kutlanacak. Festival çerçevesinde 23 Nisan Parkı’na kurulması planlanan panayırda önceliğin yerli esnafa verilmesi şartıyla 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde, yerel ürünler ve yöresel tatların tanıtımı ve satışı için stantlar kurulacak. Stant açmak isteyen firma ya da esnaflardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Stantlarda yer almak isteyenler 17 Ağustos Çarşamba gününe kadar Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat ederek festival boyunca stant sahibi olabilecekler.

Dağlarından yağ ovalarından bal akan Nazilli’nin eşsiz güzelliklerini tanıtmak amacıyla festival çerçevesinde kurulacak olan Yöresel Lezzetler ve ürünler panayırının göreceği ilgi ve vatandaşın talebi doğrultusuna göre satıcıların kalma sürecinin arttırılacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizin Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle çok heyecanlıyız. Kurtuluş günümüzü büyük bir festival yaparak kutlamak istiyor hazırlıklarımızı da buna göre yapıyoruz. Planladığımız bazı etkinliklerle de yerel esnafımıza da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda önceliğimiz Nazilli esnafının yöresel ürünlerimizi ve lezzetlerimizi sergileyebileceği satışını yapabileceği bir panayır alanı kurmak olacak. Esnafımızın burada kuracağı stantlardan yer ve elektrik ücreti almayacağız. Panayır alanında stant açmak isteyen küçük esnafımız ya da Nazilli’ye mal olmuş firmalarımızın 17 Ağustos Çarşamba gününe kadar Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri ve bu festivalimize katılımları ile destek olmaya davet ediyoruz” dedi.