Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçelerde yaşayan vatandaşları tiyatro etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ’Şimdi Ne Olacak?’ isimli oyunu Nazilli’de yaşayan vatandaşlar için sergiledi. Tüm gösterimlerine yüzlerce vatandaşın katıldığı, kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyun, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta oyuncuları tarafından sahnelendi.

Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu katılımcılar ilgiyle izledi. Nazillili sanatseverler, ilçelerinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

’Şimdi Ne Olacak?’ oyununun bir sonraki gösterimi 15 Kasım Cuma günü saat 20:30’da Karacasu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sevilen eser Karacasu’nun ardından Koçarlı, Germencik, Yenipazar ve İncirliova ilçelerinde de vatandaşlar ile buluşacak.