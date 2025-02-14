Bingöl’de yaşanan otobüs kazasının acısı Aydın’ın Nazilli ilçesine de düşerken, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybedenler arasında Nazillili Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya’nın da bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan annesi Nevriye Bozkurt’un yanında geçirdiği 7 günlük izninin ardından birliğine gitmek üzere yola çıkan Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya’nın (27) seyahat ettiği yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır yolu üzerinde Genç ilçesi yakınlarında sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrilmişti. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmamıştı. Ölenler arasında bulunan Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya’nın vefat haberi memleketi Nazilli’ye ulaştı. Acı haber, Sözleşmeli Piyade Er Abdullah Kaya’nın Nazilli’de yaşayan annesi Nevriye Bozkurt’a; Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bünyamin Açıkgöz ve beraberindekiler tarafından verildi.

Başkan Tetik taziye mesajı yayımladı

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, acı haberin ardından bir mesaj yayımladı. Tetik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl’de yoğun kar yağışı sebebiyle şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden hemşerimiz Sözleşmeli Er Abdullah Kaya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Öte yandan, cenazenin ailenin memleketi olan Erzurum’a gönderileceği ve burada defnedileceği öğrenildi.