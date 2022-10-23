Aydın’ın Nazilli ilçesinden "Türkiye’nin Maldivleri" olarak bilinen dünyaca ünlü Salda Gölü’nde düzenlenen festivale katılan sanatçılar eserleriyle Salda’yı anlattı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinden "Türkiye’nin Maldivleri" olarak bilinen dünyaca ünlü Salda Gölü’nde düzenlenen festivale katılan sanatçılar eserleriyle Salda’yı anlattı.

Burdur Valiliği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yeşilova Kaymakamlığı, Yeşilova Belediyesi ve Ege Sanat Birliği tarafından organize edilen 1. Yeşilova Salda Geri Dönüşüm, Çevre ve Sanat Çalıştayı sona erdi. 5 gün süren festival ve çalıştaya katılan Ege Sanat Birliği üyelerinden Nazillili sanatçılar Gül Soyal Ar, Cemile Kurt, Semra Konuk, Sabahat Özen ve Hediye Akoğlu, Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman ve diğer üye sanatçılarla birlikte atık materyallerden yaptıkları eserlerle Salda’yı anlattılar. Salda’nın NASA araştırmalarına göre Mars’ın yapısal özelliklerini barındıran dünyadaki iki yerden biri olduğunu ifade eden Ege Sanat Birliği Başkan Yardımcısı Gül Soyal Ar, “Bu yıl ilki düzenlenen çalıştaya Ege Sanat Birliği üyeleri olarak yoğun katılımla dahil olduk. Bizim de organizeye dahil olduğumuz bu önemli uluslararası çalıştay ile Salda’nın doğal yapısı ve güzelliğiyle dünyanın incisi konumunda olduğunu vurguladık. Ülkemizin birçok yerinden ve yurt dışından gelen sanatçı dostlarımızla geri dönüştürülmüş atıklar sanatçı dostlarımızın yetenekli ellerinden kalıcı sanat eserlerine dönüştü. Burdur Valiliğimizin de desteği ile oluşturulacak alanda sergilenecek olan bu eserlerle farkındalık oluşturacağız. Maçımız, Salda Gölü’nün doğal yapısının ve doğal hayatının korunması, gelecek nesillere aktarılması üzerine farkındalık oluşturmaktır. Bu çok değerli doğal hazinemizin tüm doğal varlıkları ve güzelliklerinin korunması amacıyla hep birlikte çalışmaktayız. Nazillili sanatçılar olarak bu değerli mirasımıza sahip çıkmak amacıyla atık materyallerden elde ettiğimiz onlarca eseri Salda için kazandırdık. Ege Sanat Birliği Başkanımız Nurettin Ataman ve çok değerli yelerimizin de işbirliği ile çok güzel bir etkinliğe daha imza attık” dedi.

Nazilli’de etkinlikler de planlanıyor

Çok sayıda sanatsal etkinliğin de hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Gül Soyal Ar, “İleriki tarihlerde Nazilli için gerçekleştirecek olduğumuz projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl Karacasu’da gerçekleştirdiğimiz 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı ve Nazilli Tuvale Düşen Ateş Sergisi ile çalışmalarımız hız kazanırken, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle de doğaya, kültüre ve sanata olan desteğimiz sürecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştay, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof.Dr.Adem Korkmaz, Ege Sanat Birliği Üyeleri, davetliler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.