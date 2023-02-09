Evli ve 2 çocuklu olan Gürbüz Topan’ın eşinin hamile olduğu öğrenildi. Nazilli Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan ailesi acı haberi aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.

İncirliova’da vatandaşlar deprem bölgesi için tek yürek oldu

İncirliova’da vatandaşlar deprem bölgesi için tek yürek oldu

3 gündür göçük altında kalan Gürbüz Topan’ın yapılan arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş depremleri sonrasında, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da büyük yıkım yaşandı. Adıyaman çalışan sağlık personeli Topan bulunduğu binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Adıyaman’da depremde göçük altında kalan ve 3 gündür haber alınamayan Nazillili sağlıkçı Gürbüz Topan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.