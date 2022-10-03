Aydın’ın Nazilli ilçesindeki anaokulu ve ilkokulunda eğitim gören öğrencilere Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Birimi personeli tarafından sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı eğitimi verildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki anaokulu ve ilkokulunda eğitim gören öğrencilere Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Birimi personeli tarafından sağlıklı beslenme ve ağız diş sağlığı eğitimi verildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Biriminde çalışan Dt. Nilüfer Parmaksız tarafından Yaylapınar İlkokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu, Koçlar İlkokulu, Aşağıörencik İlkokulu ve Yukarıörencik İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilere Sağlıklı Beslenme ve Ağız Diş Sağlığı Eğitimi verildi. Şikayeti olan çocuklara ağız diş sağlığı taraması yapılırken, İl sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen diş fırça setleri öğrencilere hediye edildi.