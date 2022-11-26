Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Müze Kulübü tarafından Aydın’daki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Aydın Arkeoloji Müzesine gezi düzenlenirken, öğrenciler kendilerinde derin izler bırakan gezinin devam etmesini istedi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Müze Kulübü tarafından Aydın’daki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Aydın Arkeoloji Müzesine gezi düzenlenirken, öğrenciler kendilerinde derin izler bırakan gezinin devam etmesini istedi.

Nazilli mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (NAMTAL) Müze Kulübü’nün 30 öğrencisi, Koordinatör Öğretmenler Güldeniz Soydemir ve Neval Şimşek’in rehberliğinde Aydın’ın en önemli 2 müzesini gezdi. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve Türkiye’nin en önemli müzeleri arasında yer alan Aydın Arkeoloji Müzesi’ne düzenlenen gezide öğrenciler ilk kez gezdikleri müzelere hayran kaldı.

Öğrenciler ilk olarak, 1912 yılında hizmete açılan Türkiye’nin en büyük müzeleri arasında yer alan Aydın Arkeoloji Müzesi’ni gezdi. Müze görevlilerinin rehberliğinde öğrenciler, Aydın merkez Ilıcabaşı Mahallesi’nde bulunan 15 bin dönüm arazi üzerine kurulu, Nysa, Afrodisias, Alinda, Alabanda, Amyzon, Harpasa, Magnesia, Mastaura, Myus gibi antik kentlerin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bulguları içermekte olan müzede çok sayıda heykel, sütun, taş oymaları ve antik dönemlerden kalmış paraları hayranlıkla inceledi.

Gezinin ikinci durağında ise öğrenciler bu kez 15 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen, Türkiye’de demokrasiyi başlatan ve demokratik bilincin yerleşmesinin temellerini atan devlet ve siyaset adamı eski Başbakanlardan Adnan Menderes’in icraatlarının ve döneminin anlatıldığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti. Müze görevlilerinin eşliğinde tarihi anları yaşayan öğrencilerin birçok sorusu ise görevlilerce cevaplandırıldı. Menderes’in hayatı ve o döneme ışık tutan müzeden duygu dolu ayrılan öğrenciler bu anlamlı gezi için Nazilli Belediyesine, okul idaresine, müze kulübü öğretmenlerine ve yetkililere teşekkür ettiler.

NAMTAL Müze Kulübü üyesi 11. Sınıf öğrencisi Ali Arda Karagöz, geziyi organize eden öğretmenlerine teşekkür ederek, “Bizlerdeki müze kültürünü, demokrasi bilincini geliştirmek, Aydın’ın tarihi güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen bu geziden dolayı arkadaşlarım adına öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu gezi, sıradan bir gezi olmaktan ziyade bizlerde derin izler bırakan çok önemli bir ders oldu. Umarım bu tür geziler devam eder ve her arkadaşımın görmesi gereken bu tarihi değerlerimiz herkes tarafından bilinir” dedi.