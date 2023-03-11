Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Nazilli ilçesindeki kadınlara yönelik olarak başlatılan sabah sporu etkinliği ilgi görüyor.

Aydın’da kadınların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan spor programı yoğun ilgi görüyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen programlarda buluşan sporsever kadınlar, antrenör eşliğinde gerçekleştirdikleri sporla güne zinde başlıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Günün ilk ışıklarıyla heyecanla uyanan Nazilli ilçesinde bulunan spor sever kadınlar, Nazilli İlçe Müdürlüğümüz tarafından haftanın üç günü düzenlenen program ile güne zinde başlıyorlar” ifadeleri yer aldı.