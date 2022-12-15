Eşin Group Nazilli Belediyespor’un genç ve başarılı oyuncusu 18 yaşındaki Berkay Aydoğmuş (18) U-19 Milli Takımı’na çağrıldı.
Eşin Group Nazilli Belediyespor’un genç ve başarılı oyuncusu 18 yaşındaki Berkay Aydoğmuş (18) U-19 Milli Takımı’na çağrıldı.
Eşin Group Nazilli Belediyespor’da oyuncusu Berkay Aydoğmuş gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Performansıyla teknik direktörlerin dikkatini çeken Berkay U-19 Milli Takımı’na çağrıldı. Genç yetenek milli takımın 18-23 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’ da yapacağı hazırlık kampına katılacak.
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