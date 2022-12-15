Eşin Group Nazilli Belediyespor’da oyuncusu Berkay Aydoğmuş gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Performansıyla teknik direktörlerin dikkatini çeken Berkay U-19 Milli Takımı’na çağrıldı. Genç yetenek milli takımın 18-23 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’ da yapacağı hazırlık kampına katılacak.

Söke Belediyesi’nden Sanayi Sitesi’nde yeşil alan, otopark ve yol çalışması

Söke Belediyesi’nden Sanayi Sitesi’nde yeşil alan, otopark ve yol çalışması

Eşin Group Nazilli Belediyespor’un genç ve başarılı oyuncusu 18 yaşındaki Berkay Aydoğmuş (18) U-19 Milli Takımı’na çağrıldı.

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