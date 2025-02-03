Aydın’ın Nazilli ilçesinde gazeteci Birol Ertemöz hayatını kaybetti.

Nazilli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan Birol Ertemöz 79 yaşında hayata gözlerini kapadı. Gazeteci Ertemöz’ün ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğarken, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Tetik yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Nazillimizin duayen gazetecilerinden Birol Ertemöz’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli Ertemöz’e Allah’tan rahmet sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ertemöz’ün bugün öğle namazına müteakip Koca Camii’den kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.